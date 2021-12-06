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В Москве стартует инклюзивный фестиваль "Дружелюбная библиотека"

14:56
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Он продлится до 9 декабря

В Москве в понедельник стартовал Фестиваль инклюзивных событий "Дружелюбная библиотека". Он проходит в Российской государственной библиотеке для молодёжи.

Внимание уделено проблемам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. Спикеры и участники обсуждают тонкости взаимодействия и коммуникации. А также предлагают идеи, которые помогут в развитии инклюзивных принципов. В программе - лекции, дискуссии и выступления, сообщает "ТВ Центр".

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