В Москве стартует инклюзивный фестиваль "Дружелюбная библиотека"

Он продлится до 9 декабря

В Москве в понедельник стартовал Фестиваль инклюзивных событий "Дружелюбная библиотека". Он проходит в Российской государственной библиотеке для молодёжи.

Внимание уделено проблемам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. Спикеры и участники обсуждают тонкости взаимодействия и коммуникации. А также предлагают идеи, которые помогут в развитии инклюзивных принципов. В программе - лекции, дискуссии и выступления, сообщает "ТВ Центр".

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