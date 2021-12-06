Курсы приемных родителей: как подготовиться к ответственному шагу

На занятиях учат важным аспектам воспитания

За партой будущие родители. В Москве помогают взрослым, которые хотят взять ребёнка из детского дома, подготовиться к этому ответственному шагу заранее. Опытные специалисты учат, как найти контакт с будущим членом семьи, причём, не столько в теории, сколько на практике.

Занятия для будущих родителей. У всех расписание разное, но в среднем они длятся 2 месяца, по 2 раза в неделю, и 4 часа – каждое. И здесь учат очень важным теоретическим аспектам воспитания: как психологической адаптации ребёнка в обществе, так и некоторым юридическим нюансам.

Ходить на занятия должны оба будущих родителя, пропускать их нельзя - ведётся учёт посещаемости. После прохождения подготовки выдаётся бессрочное свидетельство, и только при его наличии можно подавать документы.

"После того, как подготовка эта закончится, необходимо обратиться в опеку с пакетом документов, и получить заключение о возможности быть усыновителем, опекуном или попечителем. С этим пакетом можно записаться в региональный банк данных, где уже можно будет знакомиться с анкетами детей, и искать своего ребёнка", - рассказала начальник управления опеки и попечительства департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елена Зайцева.

Сюда же приходят бабушки и дедушки, ставшие опекунами своих внуков. Для них это не обязательное условие, но часто им тоже бывает сложно общаться с ребёнком, даже несмотря на кровное родство. Пониманию учат с помощью моделирования ситуаций.

У Константина и Светланы кровный ребёнок только один. После рождения сына забрали девочку из детдома. Потом подружившиеся дети начали просить ещё братика или сестрёнку. В семье теперь 10 детей, пятеро из которых уже взрослые. Геле было 15, когда её взяли под опеку. Сначала девочка всех стеснялась, но не долго - помогли общение и семейная атмосфера.

Игр в доме много. Как много и заботы, любви и понимания, так необходимых ребёнку, чтобы он почувствовал себя родным. Светлана и Константин тоже прошли через школу приёмных родителей, когда брали первого ребёнка. И признаются, что без подготовки им и детям бы пришлось намного сложнее.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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