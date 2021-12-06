Омикрон-штамм добрался до России

Два случая заражения выявлено среди вернувшихся из ЮАР россиян

В России официально подтверждены случаи заражения омикрон-штаммом. Новая разновидность коронавируса выявлена у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР.

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", - сообщили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).

Всего положительный ПРЦ-тест оказался у 10 человек, прилетевших из ЮАР. В Роспотребнадзоре отметили, что исследования других пациентов продолжаются.

Ранее в Россию из ЮАР вернулись больше ста человек. Их поместили в обсерватор на 14-дневный карантин.

Омикрон-штамм коронавируса выявлен уже в нескольких десятках стран по всему миру. По предварительным данным, он может быть более опасным, чем другие штаммы COVID-19.

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