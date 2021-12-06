"Французский Трамп" и угроза для Макрона: что известно об Эрике Земмуре

Политик объявил о создании нового политического движения "Реконкиста"

Полиция задержала 62 человека во время предвыборного митинга в городе Вильпэн кандидата в президенты Франции Эрика Земмура. На самого политика во время мероприятия совершено нападение. На этой встрече Земмур объявил о создании нового политического движения "Реконкиста" и подверг резкой критике нынешние власти республики.

13 тысяч человек хором скандируют только одну фразу: "Земмур – президент". Тот, кого СМИ уже называют "французским Трампом", триумфально начинает свою избирательную кампанию.

"Мои противники хотят моей политической смерти, журналисты - моей социальной смерти. Джихадисты - просто смерти", - говорит Земмур.

Хотя общего между Трампом и Земмуром не так уж много. Оба не являются профессиональными политиками. И оба не привыкли стесняться в выражениях. Но если один, провозглашая лозунг "Америка - прежде всего", руководствовался бизнес-принципами, то второго, кажется, куда больше волнует сохранность культурного и исторического наследия. Даже свою новую партию Эрик Земмур называет "Реконкиста" - прямая отсылка к событиям далекого средневековья. Когда христиане отвоевывали занятые маврами земли Пиренейского полуострова.

"Франция должна была продолжать спокойно уходить в историю. А французы молча исчезать с их родной земли. Но вот маленькая песчинка собралась остановить этот механизм. Нет, эта песчинка не я. Это вы!" - убежден Земмур.

Интеллектуал, публицист, бывший ведущий одной из самых популярных аналитических программ на французском телевидении. Эрик Земмур - самая яркая и самая неоднозначная фигура нынешней президентской гонки во Франции. Сам эмигрант - выходец из семьи алжирских евреев - он жестко критикует миграционную политику, требует запретить иностранные имена, отстаивает право мужчин на маскулинность. И защищает сотрудничавший с нацистами режим Виши, из-за чего Земмура обвиняют в антисемитизме. А он, кажется, намеренно раздувает шумиху вокруг собственной персоны. Вот и на первом предвыборном мероприятии не обошлось без скандала. Сначала на кандидата в президенты, идущего к трибуне, напал неизвестный мужчина. Политику, как сообщают СМИ, повредили запястье. А чуть позже массовая драка началась уже в зале.

Туда, как выяснилось, проникли несколько крайне левых активистов, которых сторонники Земмура встретили крайне недружественно. Несколько человек получили травмы.

— Мы убежденные антирасисты. Я думала, что у нас есть право самовыражаться, что у нас демократия, что мы можем говорить то, что хотим сказать, и не будет никаких физических последствий.

Французские СМИ уже возложили вину за все случившееся на самого Земмура. Более того, еще в октябре полторы сотни журналистов подписали письмо, в котором потребовали запретить публиковать любую информацию, если она касается Эрика Земмура. Чтобы, как по их словам, "спасти демократию". На нее у крайне правого кандидата, действительно, отличные от либеральных медиа взгляды. В своей предвыборной программе Земмур предлагает немедленно выслать из страны всех иностранных преступников. И систематически отправлять на родину нелегальных мигрантов. Для них французская граница впредь будет закрыта на замок.

"В 2019 году Франция впустила на свою территорию от 350 до 400 тысяч иностранцев, что больше, чем все население города Ницца, который является пятым по величине во Франции. К концу президентского мандата эта цифра составляет два миллиона приезжих, что равно населению Парижа. Готовы ли мы впустить еще два миллиона человек в следующие 5 лет?" - задается вопросом Земмур.

Кроме того, считает он, страна должна вести более независимую внешнюю политику. Наладить отношения с Москвой и Пекином. И выйти из НАТО. По этому вопросу Земмур предлагает провести референдум. Но уже сейчас ясно - такие предложения с восторгом восприняли все сторонники ультраправого движения. У которого теперь появился новый лидер. По популярности Эрик Земмур уже обогнал Марин Ле Пен.

— Мне нравилась Марин Ле Пен, но она пошла в ином направлении. Попыталась сделать себя более удобной, более близкой к социалистам. Я это не поддерживаю.

Для Эммануэля Макрона, который будет баллотироваться на второй срок, это новая и вполне реальная угроза с правого фронта. Рейтинг популярности Эрика Земмура уже достиг 17 процентов. И, вероятно, будет только расти. Если, конечно, на публициста и политика срочно не найдется какой-нибудь компромат, как это было с лидером предыдущей гонки Франсуа Фийоном, сошедшим с дистанции буквально за месяц до первого тура.

Екатерина Выскребенцева, Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram