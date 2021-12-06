"Зимушка-зима пришла": видео из заснеженных регионов России

Петербург и Магадан сковали морозы

В столичном регионе до полудня завтрашнего дня из-за гололедицы будет действовать "желтый" уровень погодной опасности. Кроме того, по прогнозам синоптиков, на мегаполис надвигается Балканский циклон. Он принесет сильнейшие снегопады. Может выпасть до 20% месячной нормы осадков. А в северной столице неделя началась с трескучих морозов. Минувшей ночью был побит 128-летний рекорд - столбик термометра опустился до минус 21 градуса.

Порывы ветра - до 23 метров в секунду. Вместо лёгкого снежка - пурга и метель. Такая она - зима в Анадыре. Разглядеть хоть что-то на расстоянии нескольких метров тяжело. Видимость в городе практически нулевая. Перемещаться по улицам можно только перебежками и, желательно, посильнее закутавшись. Сесть в такую погоду за руль рискнули только самые смелые - ехать пришлось, в прямом смысле, ориентируясь по приборам. Ураган скорректировал работу общественного транспорта, практически полностью парализовав его. Вмешался и в учебный процесс - занятия в школах отменены.

В соседней Магаданской области зима демонстрирует ещё более крутой нрав. Регион скован морозами: термометры показывают за окном минус пятьдесят! Междугородние автобусы временно не ходят, пока не потеплеет хотя бы до минус сорока.

— Вот она, зимушка-зима пришла!

Зима нагрянула почти во все субъекты страны. Пришла чётко по календарю. В Волгоградской области – сильнейшие заторы на дорогах. На трассе, ведущей в Сызрань, пробка растянулась на семнадцать километров. Многие, посмотрев с утра в окно, решили не то что за руль не садится, а вообще из дома, на всякий случай, не выходить. Красотой делились в соцсетях.

Со всеми, кому снега очень не хватает, готовы поделиться жители Петербурга. В северной столице выходные выдались обильно снежными. И не успели петербуржцы порадоваться сказочным зимним пейзажам и прочувствовать новогоднее настроение, как вполне комфортные минус 7 резко сменились на минус двадцать. И всего за одну ночь! Таких морозов в начале декабря Санкт-Петербург не помнил почти 130 лет.

— Это очень необычно, что в начале декабря снег и такой мороз! Мне нравится! — Если быстро идти, то всё хорошо! И тепло одеваться!

В Центральную Россию морозы из Санкт-Петербурга поход не планируют. На столицу надвигается балканский циклон. Он принесёт с собой тепло и влагу. И весьма обильные осадки. Коммунальные службы ко всем капризам природы готовы. В городе объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности.

"За 7 декабря может выпасть до 30% от месячного количества осадков, а это где-то 15 миллиметров в водном эквиваленте. Высота снежного покрова может увеличиться на 10-15 сантиметров. А температура днём повысится до +1 градуса. 8 декабря будут продолжаться осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в снег. Температура к вечеру понизится. В Москве – до минус 7 градусов, по области - до минус 10 градусов", - рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

И уже со среды в центральном регионе начнётся понижение температуры. В столице во второй половине недели ожидается слабый мороз: от минус восьми до минус 13. Всё в рамках климатической нормы. Вполне комфортная зимняя погода.

Александра Сергомасова, Елена Сахно, Глеб Напара, Вадим Тищенко, Александр Плешкин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram