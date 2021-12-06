На передовую, как на праздник: Зеленский зачастил в Донбасс

Президент Украины отметил 30 лет ВСУ

На Украине продолжают бряцать оружием. И сегодня был подходящий повод – 30-летие создание Вооружённых сил страны. Президент Владимир Зеленский отправился, как сообщила его пресс-служба, на передовую.

Владимир Зеленский снова приехал в Донбассе. Опять в своём маленьком бронежилете, который военные специалисты высмеяли ещё во время предыдущего посещения президентом линии разграничения. Опять пресс-служба уверяет - Зеленский на передовой. Осматривает окопы. Солдаты рассказывают, что организовали небольшую телестудию, чтобы записывать видеоролики.

Нынешнюю поездку на передовую украинский президент приурочил к 30-летию ВСУ. 6 декабря 1991 года после распада СССР был подписан закон, который называется "О Вооружённых силах Украины". Этот день в стране не выходной, но круглую дату решили отпраздновать с размахом. Харьков, Одесса, Краматорск, Львов, Житомирская область, Киев - Министерство обороны организовало торжественные мероприятия и телемост. Владимир Зеленский успел переодеться. Выступил перед собравшимися.

"Мы гордимся ВСУ. Всеми, кто освобождал Мариуполь. Освобождали Славянск, Краматорск. Всеми, кто принёс мир в Авдеевку, Бахмут и Счастье. Всеми солдатами, кто принесёт мир в Донецк. Всеми, кто принесёт мир в Луганск. Всеми, кто принесёт мир в Крым", - заявил Зеленский.

Принести мир в мирный Крым должны, видимо, помочь несколько десятков бронеавтомобилей: украинские "Казак" и американские Hammer. Бронетранспортёры. Три танка Т-64М "Булат". Два патрульных катера, подаренные США. Вертолёт Ми-8, по одному самолёту Ан-24, Су-27 и L-39. Как особо было отмечено, вся техника модернизирована по стандартам НАТО. Что это означает, кроме красивого названия, неизвестно. Владимир Зеленский ещё заявил, что ВСУ сейчас активно сотрудничает с англичанами и турками. А американские специалисты обучают украинские кибервойска. И если раньше Зеленский называл армию своей страны одной из сильнейших в Европе, то главнокомандующий вооружёнными силами Валерий Залужный существенно повысил этот статус.

"Нам доверяют и нам верят. Мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Сегодня ВСУ является одной из ведущих армий мира. Мы восьмой год воюем. Боевой опыт и храбрость украинских воинов также высоко ценятся нашими партнерами. Наше будущее – в НАТО", - заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Что касается других регионов, куда украинская армия собирается принести мир, в ДНР уже не раз заявляли: разведка фиксирует значительное укрепления украинских позиции на линии соприкосновения. Отмечается необычайная активность беспилотных летательных аппаратов и переброска из тыла на линию фронта бронетехники.

"Ситуация, по сути, деградирует. Порошенко с большим политическим опытом, он делал это филигранно, то есть минский процесс не выполнялся, но по крайней мере это было в каких-то там рамках. При Зеленском всё пошло вообще в разнос", - убежден глава ДНР Денис Пушилин.

В народных республиках отмечают, что на фоне усиления напряжённости на линии фронта, в мирных переговорах прогресса нет никакого. По той простой причине, что все переговоры в рамках минской контактной группы украинская сторона просто игнорирует.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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