Генассамблея ООН приняла резолюцию России и США по киберсфере

Стороны призвали не допустить применения информационных ресурсов в преступных целях

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России и США по киберсфере. Документ одобрили без голосования, сообщает "ТВ Центр".

Он направлен на взаимодействие государств в области информационных технологий для того, чтобы не допустить их применения для совершения преступлений и террористических актов.

В резолюции отмечено - Москва и Вашингтон обеспокоены злонамеренным использованием IT-технологий, особенно когда речь идёт о хакерских атаках на важные объекты инфраструктуры. Ответственное поведение стран в этой сфере позволит снизить подобные риски.

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