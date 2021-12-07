Сильнейший за полвека снегопад начался в Москве

Снег может идти весь день

Чукотский автономный округ по-прежнему во власти непогоды. И хотя пурга немного стихла, но идет снег, а порывы ветра достигают 23 метров в секунду.

В Анадыре отменены занятия в школах, задерживается прибытие и отправление самолетов. А вот автобусы, которые в течение суток не выходили на маршруты, сегодня снова перевозят пассажиров.

В Приморье из-за обильных снегопадов ограничено движение по нескольким участкам четырёх трасс. Пока на дорогах работает тяжелая уборочная техника, организован объезд.

А в Москве начался рекордный за последние полвека снегопад. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы и уже провели утреннее прометание улиц. Предупреждение о гололеде получили автомобилисты, им по возможности рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте.

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