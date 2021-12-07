Гражданин Франции передал свою боевую награду сержанту Северного флота

Стефан Шиоди высоко оценил вклад российских военных в установление мира в Сирии

От гражданина Франции - военнослужащему России. Стефан Шиоди передал свою боевую награду сержанту Северного флота, принимавшему участие в операции в Сирии.

Торжественная церемония передачи "Креста участника боевых действий" состоялась в парке Патриот в Московской области. С такой инициативой француз обратился в наше посольство в апреле, сообщает "ТВ Центр".

Шиоди уже завершил свою военную карьеру. Ранее он входил в состав миссии НАТО в странах бывшей Югославии. И получил несколько почётных наград в ходе службы.

"Для меня очень важен этот момент, потому что у меня русские корни. Мои бабушка и дедушка были русскими, моя жена тоже русская. Я ушёл из вооружённых сил Франции, но сейчас немало моих друзей и товарищей до сих пор участвуют в операции в Сирии. И я очень высоко оцениваю вклад российских военных в установление мира в республике", - заявил Стефан Шиоди.

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