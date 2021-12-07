В Подмосковье отец и сын крали лошадей для забоя на колбасу

Они задержаны
В подмосковном Солнечногорске оперативники задержали двоих конокрадов. С территории нескольких конноспортивных клубов отец и сын увели девять лошадей, включая пятерых породистых скакунов, а после убили их, чтобы пустить на мясо.
При обыске полицейские обнаружили останки похищенных животных, колбасу кустарного производства, а также пикап со специальным прицепом для перевозки лошадей, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram