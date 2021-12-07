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В Подмосковье отец и сын крали лошадей для забоя на колбасу

15:13
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Они задержаны

В подмосковном Солнечногорске оперативники задержали двоих конокрадов. С территории нескольких конноспортивных клубов отец и сын увели девять лошадей, включая пятерых породистых скакунов, а после убили их, чтобы пустить на мясо.

При обыске полицейские обнаружили останки похищенных животных, колбасу кустарного производства, а также пикап со специальным прицепом для перевозки лошадей, сообщает "ТВ Центр".

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