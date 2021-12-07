Глава Роспотребнадзора обратилась к туристам с просьбой

Анна Попова призвала их "не стесняться" сдавать тесты на ковид несколько раз

За сутки в России выявили 31 тысячу 96 новых случаев. Выздоровели 31 тысяча 615 пациентов. Между тем, ситуация с заболеваемостью по стране остаётся напряжённой. По итогам прошлой недели рост отмечен в 11 регионах. Положение усугубляется появлением нового штамма омикрон.

Россия, как и прогнозировали врачи, теперь тоже в списке тех стран, где выявлен мутировавший штамм коронавируса. Омикрон официально подтверждён у двух российских туристов из Южной Африки. Среди вернувшихся на родину ещё у 10 наших соотечественников зафиксирован положительный результат на ковид.

У каждого пациента - отдельный номер. Все контакты с внешним миром запрещены, исключение, - конечно, общение с врачами. Всё для того, чтобы омикрон не проник за пределы обсерватора. Заболеваемость коронавирусом по стране, в целом, устойчиво идёт на спад. Но ситуация по-прежнему остаётся напряжённой.

"По поручению президента правительство завершает подготовку обновлённого плана действий. Он направлен на предотвращение распространения нового штамма вируса. Включает не только санитарно-эпидемиологические меры, но и комплексные решения для защиты здоровья граждан. В рамках дополнительных мероприятий будем работать по нескольким направлениям. Необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объёмы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции", - заявил премьер Михаил Мишустин.

Поэтому - и это подчёркивает премьер-министр - крайне важно продолжать обеспечивать устойчивость системы здравоохранения. Больницы и поликлиники должны работать стабильно и при любом развитии событий. По всей стране не должно быть недостатка в запасах лекарств, кислороде и средствах индивидуальной защиты. Следить необходимо и за резервом коек. Говорить об ослаблении каких-либо ограничений пока рано. Коэффициент распространения заболевания остаётся высоким.

"Новый штамм сегодня уже распространился достаточно широко. Риски сегодня остаются достаточно высокими. Я хочу обратиться ко всем путешественникам, возвращающимся в Российскую Федерацию: даже если первые тесты, которые вы сдаёте, были отрицательными - нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью и контролировать любое его ухудшение, не постесняться сдать тест ещё раз", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ну, и, конечно, записаться на вакцинацию, если до сих пор этого не сделал. Врачи не устают напоминать: единственным профилактическим средством от коронавируса является прививка. Тем более, все отечественные препараты зарекомендовали себя хорошо. "Спутник V" официально признан в 70 странах мира.

Сегодня третьим компонентом привился президент Аргентины, о чём сообщил в своих соцсетях. Среди россиян полный курс вакцинации прошли более 65 миллионов человек. В Европе до стабилизации ситуации с коронавирусом пока далеко. В Старом Свете ужесточают антиковидные меры. Во Франции ежедневно заболевают 50 тысяч человек.

"Начиная с четверга маски станут обязательными на открытых игровых площадках, и мы ограничим командные виды спорта. Кроме того, мы закроем ночные клубы на следующие четыре недели", - заявил Жан Кастекс, премьер-министр Франции.

В Италии с понедельника невакцинированным запрещено посещать рестораны, театры и даже общественный транспорт.

В Германии в целях сдерживания пандемии в этом году, как и в прошлом, будет действовать запрет на новогодние вечеринки и даже на продажу праздничных фейерверков.

Александра Сергомасова, Тимур Абдуллаев, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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