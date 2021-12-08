В Москве обсудили развитие реабилитационной сферы

В столице проходит форум "Надежда на технологии"

Как улучшить качество жизни людей с инвалидностью, используя передовые научные разработки - эту тему обсуждают в Москве на ежегодном форуме реабилитационной индустрии "Надежда на технологии".

Дискуссии продлятся три дня в онлайн-формате. Обсуждают развитие отечественной промышленности в реабилитационной сфере, участвуют и представители федеральных органов власти, сообщает "ТВ Центр".

В рамках форума организована виртуальная выставка продукции десятков отечественных предприятий и впервые показаны инновационные решения для людей с инвалидностью в сфере спорта, образования и музыки.

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