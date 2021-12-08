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В Сочи стартовал конгресс молодых ученых

11:51
  • среда
  • 08 декабря 2021

В мероприятии примет участие президент

Одно из ключевых событий Года науки и технологий в России. В Сочи в среду открылся конгресс молодых учёных. Главное событие стартового дня - встреча Владимира Путина с участниками. Президент обсудит с ними вопросы привлечения талантливой молодёжи в сферу науки, сообщает "ТВ Центр".

На площадке форума собрались более трёх тысяч человек из разных регионов страны. Это представители образовательных организаций и ведущих научных школ, органов власти, а также студенты и учащиеся.

На мероприятии планируют подвести промежуточные итоги работы и определить приоритетные направления и цели. Продлится конгресс до 10 декабря.

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