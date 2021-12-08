Москву расчищают от снега

Накануне на город обрушился мощный циклон

В Москве продолжают устранять последствия мощного снегопада, который накануне обрушился на город. Только за один день сугробы выросли местами до 20 сантиметров, сообщает "ТВ Центр".

Правда, до абсолютного рекорда почти 40-летней давности погода всё же не дотянула. В этот день 1980 года за сутки выпало 27 сантиметров осадков. Коммунальщики чистят улицы и дворовые территории, парковки, выступающие элементы фасадов.

Где громоздкой технике не развернуться, снег убирают лопатами, а затем вывозят на спецпункты для переработки. Особое внимание уделяют крышам - снег стал плотным и покрылся коркой, так что представляет опасность.

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