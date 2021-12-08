ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москву расчищают от снега

15:09
  • среда
  • 08 декабря 2021

Накануне на город обрушился мощный циклон

В Москве продолжают устранять последствия мощного снегопада, который накануне обрушился на город. Только за один день сугробы выросли местами до 20 сантиметров, сообщает "ТВ Центр".

Правда, до абсолютного рекорда почти 40-летней давности погода всё же не дотянула. В этот день 1980 года за сутки выпало 27 сантиметров осадков. Коммунальщики чистят улицы и дворовые территории, парковки, выступающие элементы фасадов.

Где громоздкой технике не развернуться, снег убирают лопатами, а затем вывозят на спецпункты для переработки. Особое внимание уделяют крышам - снег стал плотным и покрылся коркой, так что представляет опасность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Очистка крыш от снега
Очистка крыш от снега
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.