Какие темы обсуждают участники Конгресса молодых ученых

Программа трехдневного форума включает в себя более 90 мероприятий

Искусственный интеллект, биотехнологии, робототехника, передовые медицинские решения - всё это обсуждают сегодня в Сочи, где открылся Конгресс молодых ученых. Программа трёхдневного форума включает в себя более 90 мероприятий по пяти основным направлениям. И знаменует завершение Года науки и технологий в России. Здесь подводят итоги напряжённой работы множества научных и технических коллективов, а также формируют задачи на ближайшее будущее.

Реалистичная мимика, немного хмурый, но живой взгляд, а ниже - провода и микросхемы. Человекоподобные андроиды, которые уже в некоторых учреждениях заменяют сотрудников - разработка пермских молодых учёных. А в Тамбовском техническом университете придумали уникальный тренажёр для шахтеров.

В виртуальной имитации - реальные физические нагрузки. Шахтеры учатся справляться с огнём и действиям во время обвалов. Эта разработка создана в молодёжной научной лаборатории в рамках национального проекта "Наука и университеты". Сегодня в парке науки и искусств "Сириус" в Сочи стартовал Конгресс молодых учёных, и талантливые исследователи со всей страны, победители конкурсов и обладатели грантов получили возможность презентовать свои разработки и встретиться с лидерами научного мира.

Конгресс молодых учёных - это заключительное мероприятие Года науки и технологий в России, объявленного президентом. Запланирована большая работа - сессии, круглые столы, выставки. В центре обсуждения - новые технологии, молодежные стартапы, привлечение и поддержка молодых людей.

Большой блок вопросов связан с медициной - это прорывы и задачи, которые поставила пандемия.

"Роль науки за это время выросло, и общество увидело, что можно сохраниться только благодаря науке - это и вакцины, и лекарственные препараты", - заявил Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Министерства здравоохранения России.

В этом пространстве Год науки и технологий сжимается до нескольких минут. Все месяцы - в тематических залах освоение космоса, энергетика будущего, искусственный интеллект, генетика. В каждом - достижения и разработки. Например, такой экзоскелет с пневмоприводами наделяет сверхсилой.

Конгресс будет работать до пятницы, а значит впереди ещё два дня, полных научного интереса, открытий и амбиций.

Наталья Тарасова, Николай Карбанов, Роман Донской. "ТВ Центр".

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