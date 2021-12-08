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Какие темы обсуждают участники Конгресса молодых ученых

18:09
  • среда
  • 08 декабря 2021

Программа трехдневного форума включает в себя более 90 мероприятий

Искусственный интеллект, биотехнологии, робототехника, передовые медицинские решения - всё это обсуждают сегодня в Сочи, где открылся Конгресс молодых ученых. Программа трёхдневного форума включает в себя более 90 мероприятий по пяти основным направлениям. И знаменует завершение Года науки и технологий в России. Здесь подводят итоги напряжённой работы множества научных и технических коллективов, а также формируют задачи на ближайшее будущее.

Реалистичная мимика, немного хмурый, но живой взгляд, а ниже - провода и микросхемы. Человекоподобные андроиды, которые уже в некоторых учреждениях заменяют сотрудников -  разработка пермских молодых учёных. А в Тамбовском техническом университете придумали уникальный тренажёр для шахтеров.

В виртуальной имитации - реальные физические нагрузки. Шахтеры учатся справляться с огнём и действиям во время обвалов. Эта разработка создана в молодёжной научной лаборатории в рамках национального проекта "Наука и университеты". Сегодня в парке науки и искусств "Сириус" в Сочи стартовал Конгресс молодых учёных, и талантливые исследователи со всей страны, победители конкурсов и обладатели грантов получили возможность презентовать свои разработки и встретиться с лидерами научного мира.

Конгресс молодых учёных - это заключительное мероприятие Года науки и технологий в России, объявленного президентом. Запланирована большая работа - сессии, круглые столы, выставки. В центре обсуждения - новые технологии, молодежные стартапы, привлечение и поддержка молодых людей.

Большой блок вопросов связан с медициной - это прорывы и задачи, которые поставила пандемия.

"Роль науки за это время выросло, и общество увидело, что можно сохраниться только благодаря науке - это и вакцины, и лекарственные препараты", - заявил Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Министерства здравоохранения России.

В этом пространстве Год науки и технологий сжимается до нескольких минут. Все месяцы - в тематических залах освоение космоса, энергетика будущего, искусственный интеллект, генетика. В каждом - достижения и разработки. Например, такой экзоскелет с пневмоприводами наделяет сверхсилой.

Конгресс будет работать до пятницы, а значит впереди ещё два дня, полных научного интереса, открытий и амбиций.

Наталья Тарасова, Николай Карбанов, Роман Донской. "ТВ Центр".

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Участники "Конгресса молодых ученых"
Участники "Конгресса молодых ученых"
Конгресс молодых ученых
Конгресс молодых ученых
Участники "Конгресса молодых ученых"
Участники "Конгресса молодых ученых"
Участники "Конгресса молодых ученых"
Участники "Конгресса молодых ученых"
Конгресс молодых ученых
Конгресс молодых ученых
Участники "Конгресса молодых ученых"
Участники "Конгресса молодых ученых"
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