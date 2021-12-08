Названа причина крушения Ми-17 с начальником штаба обороны Индии

Высокопоставленный военный госпитализирован

Неблагоприятные погодные условия стали причиной катастрофы Ми-17 В-5. На борту вертолета находился начальник штаба обороны Индии.

"Причиной крушения вертолета Ми-17В-5 в Индии стали погодные условия. Из-за сильного тумана видимость достигла критически низкого значения", - сообщил РИА Новости источник в российской авиаотрасли.

Авиакатастрофа произошла в индийском штате Телангана 8 декабря. Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават был доставлен в госпиталь, как минимум четыре человека из числа находившихся на борту 14 пассажиров погибли. Среди пассажиров значится супруга генерала Равата, а также высокопоставленные индийские военные.

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