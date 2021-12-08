Собянин заявил о снижении числа госпитализированных с COVID-19 в Москве

Заболеваемость от пиковых значений уменьшилась в два раза

По сравнению с пиковыми значениями месячной давности число пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве снизилось на 40%. В мегаполисе удалось высвободить более четырех тысяч коек для оказания плановой медицинской помощи.

Об этом сегодня рассказал мэр Москвы в ходе осмотра работ по созданию нового реанимационного блока в специализированном госпитале для пациентов с COVID-19. Он станет крупнейшим в городе. А сама клиника в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" была создана всего за три недели в мае прошлого года как резервная. Её закрепили за городской клинической больницей имени Иноземцева. На площади более 26 тысяч метров развернуты пять корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией. Больница в Сокольниках рассчитана почти на тысячу больных.

Сергей Собянин отметил, что сейчас в городе проходит частичная модернизация таких резервных госпиталей. В этой клинике основной упор будет сделан на помощь тяжелым пациентам. Для этого здесь будет усилена реанимационная служба.

"Здесь, в Сокольниках мы решили создать мощный реанимационный центр. Один из самых крупных в нашей стране. По мощности сопоставимый с тем, что мы сделали на ВДНХ. Здесь будут 222 реанимационные койки. Основные работы уже закончены. Закуплено более трех тысяч единиц оборудования, включая ИВЛ, аппараты мониторинга, специальные медицинские кровати, специальные медицинское оборудование. Надеюсь, что через полторы недели весь этот корпус будет запущен в эксплуатацию и будет находиться в горячем режиме. И в случаи необходимости будет задействован для лечения больных", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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