Космические туристы из Японии займутся исследованиями на МКС

Российский "Союз" в среду доставил их на станцию

Корабль "Союз" с российским космонавтом Александром Мисуркиным и двумя японскими космическими туристами - Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано - сегодня успешно пристыковался к Международной космической станции. Корабль стартовал с космодрома Байконур в половине 11 утра и уже через 6 часов причалил к МКС. Корреспондент "ТВ Центра" Дмитрий Гусев узнал, как готовились к полету японский миллиардер и его партнер по бизнесу и чем они планируют заниматься на космической станции.

Ракета носитель "Союз 2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-20" на борту в штатном режиме ушла в небе. И на протяжении всей дороги в космос - это чуть менее десяти минут - все системы работали так, как и должны были. Потом четыре витка вокруг Земли. Стыковка с МКС в автоматическом режиме.

Проверка герметичности. Выравнивание давления. И вот люки открыты, и командир космического корабля Александр Мисуркин первым покидает борт. Космические туристы, бизнесмен Юсаку Маэдзава и его ассистент Едзо Хирано из Японии медленно и немного настороженно тоже переходят на МКС. Первый телеэфир с землёй.

Александр Мисуркин на МКС уже в третий раз. Подготовка к полёту у экипажа заняла сто дней. Самыми трудными для туристов были тренировки в центрифуге.

"Я чувствую себя, как школьник начальных классов... Что касается моих ожиданий, я бы хотел взглянуть на Землю из космоса, я хотел бы почувствовать невесомость, мне любопытно, как космос изменит меня, как я изменюсь после этого полета", - сказал космический турист Юсаку Маэдзава.

Юсаку Маэдзаве - 46 лет. Входит в двадцатку самых богатых людей Японии. Он известный коллекционер произведений искусств, в первую очередь живописи. На орбите хочет написать акварелью картину. Ещё у него сто заданий от японского космического агентства, о выполнении которых бизнесмен расскажет в социальных сетях. Помогать будет российский космонавт, не забывая при этом и о своей основной работе. Экспедиция продлится всего 12 суток и за это время необходимо успеть многое.

"Будет ряд экспериментов по российской научной программе. Последовательность этих экспериментов, которая уже идёт на МКС - это будут очередные сессии таких экспериментов, как "Биоплёнка", "Микровир", "Ураган", - сообщил космонавт Александр Мисуркин.

Наблюдения за развитием катастрофических явлений на Земле. Исследования влияния космоса на взаимодействии вирусов и бактерий, на формирования бактериальных биоплёнок в условиях микрогравитации. А ещё - эксперимент "Лазма" - исследования микроциркуляции крови человека. Результаты очень важны при планировании путешествий в дальний космос. Разработчик - Орловский госуниверситет. Исполнители - японцы, так как организмы туристов не такие натренированные, как у профессиональных космонавтов. В космос доставили ещё 162 килограмма грузов - материалов для исследований, а также подарки для экипажа МКС, 13 килограммов свежих фруктов и даже домашние угощения к праздничному новогоднему столу. В ближайшие дни на станции состоится мини-турнир по бадминтону. Этим видом спорта увлекается Александр Мисуркин. Космические туристы в ходе наземных тренировок тоже его полюбили.

Дмитрий Гусев. Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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