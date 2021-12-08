Путин обвинил США в попытке сдержать развитие России с помощью санкций

Президент поднял эту тему на встрече с молодыми учеными

В Сочи сегодня открылся форум "Конгресс молодых ученых". Он проходит в парке науки и искусства "Сириус". На площадке форума собрались более трёх тысяч человек из разных регионов страны: представители образовательных организаций и ведущих научных школ, а также студенты и старшеклассники.

С молодыми учеными встретился Владимир Путин. Говорили о том, как привлечь больше талантливой молодёжи в сферу науки, а также повысить роль профессионального сообщества в реализации стратегии научно-технологического развития России. Президент отметил, что, несмотря на все проблемы и сложности, престиж исследователя, учёного в последнее время значительно вырос.

Речь на встрече, в частности, зашла о попытках Запада сдержать экономическое и технологическое развитие нашей страны путем разного рода санкций и ограничений. Владимир Путин назвал эти попытки тщетными.

"Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно – попытка сдержать развитие", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными.

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