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Путин обвинил США в попытке сдержать развитие России с помощью санкций

21:54
  • среда
  • 08 декабря 2021

Президент поднял эту тему на встрече с молодыми учеными

В Сочи сегодня открылся форум "Конгресс молодых ученых". Он проходит в парке науки и искусства "Сириус". На площадке форума собрались более трёх тысяч человек из разных регионов страны: представители образовательных организаций и ведущих научных школ, а также студенты и старшеклассники.

С  молодыми учеными встретился Владимир Путин. Говорили о том, как привлечь больше талантливой молодёжи в сферу науки, а также повысить роль профессионального сообщества в реализации стратегии научно-технологического развития России. Президент отметил, что, несмотря на все проблемы и сложности, престиж исследователя, учёного в последнее время значительно вырос.

Речь на встрече, в частности, зашла о попытках Запада сдержать экономическое и технологическое развитие нашей страны путем разного рода санкций и ограничений. Владимир Путин назвал эти попытки тщетными.

"Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно – попытка сдержать развитие", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными.

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Владимир Путин
Владимир Путин
Встреча Владимира Путина с молодыми учеными
Встреча Владимира Путина с молодыми учеными
Встреча Владимира Путина с молодыми учеными
Встреча Владимира Путина с молодыми учеными
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