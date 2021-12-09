Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Сегодня поздравляют всех, кто проявил мужество и отвагу

В России отмечают День Героев Отечества. Памятная дата приурочена к учреждению Ордена святого Георгия - высшей воинской награды российской империи, сообщает "ТВ Центр".

9 декабря традиционно чествуют всех, кто проявил мужество и отвагу, и был удостоен звания героя Советского Союза, героя России, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия.

В своем поздравлении Владимир Путин особо отметил защитников Отечества, героизм которых отражает волю и характер всего народа.

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