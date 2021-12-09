Путин отметил вклад РФПИ в разработку "Спутника V"

Президент поздравил сотрудников и партнеров Российского фонда прямых инвестиций с десятилетием его создания

В четверг Российскому фонду прямых инвестиций исполнилось 10 лет. Поздравление сотрудникам и партнёрам направил Владимир Путин.

В телеграмме президент отметил, что РФПИ заслужил высокий авторитет у представителей отечественного бизнеса и зарубежных коллег. И сделано очень много для привлечения иностранного капитала в экономику, сообщает "ТВ Центр".

Один из основных приоритетов работы - сфера здравоохранения и медицины. Именно РФПИ сыграл ключевую роль в организации производства высокоточных тест-систем для выявления коронавируса и препаратов для его лечения. Кроме того, фонд внёс существенный вклад в разработку первой в мире зарегистрированной вакцины "Спутник V".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram