Коронавирусом в России заболели 30209 человек за сутки

Вылечились 35794 человека

В России за минувшие сутки зарегистрировано 30209 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончался за сутки 1181 человек, выздоровели 35794 заболевших.



Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2948. В Московской области за сутки заболели 1616 человек, в Санкт-Петербурге - 2111.

За весь период пандемии в стране выявлено 9925806 случаев инфекции. Умерли 286004 пациента. Выздоровел 8637861 человек.

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