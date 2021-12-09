Бастрыкин оценил ущерб от коррупции за 2021 год

Наложен арест на имущество на сумму в 18 млрд рублей

Ущерб государству от коррупционных преступлений в текущем году составил свыше 13 миллиардов рублей. Об этом рассказал Александр Бастрыкин в интервью к Международному дню борьбы с коррупцией. Его отмечают сегодня.

Глава Следственного комитета отметил: часть суммы удалось возместить добровольно, также наложен арест на имущество на 18 миллиардов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "ТВ Центр".

Подобные преступления чаще всего происходят в сферах образования и науки, здравоохранения и соцобеспечения, финансовой и правоохранительной областях. Особое внимание уделяют расследованию действий чиновников. Александр Бастрыкин также пояснил, что мешает раскрытию махинаций с цифровыми валютами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram