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Бирюков рассказал об уборке снега в Москве

15:11
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Столица справляется с сильными снегопадами

Городским службам удалось ликвидировать последствия рекордного снегопада в Москве менее чем за двое суток. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Москву накрыл сильный снегопад (видео)

По его словам, московские городские службы располагают достаточным количеством снегоуборочной техники, чтобы справляться с сильными снегопадами. Сейчас службы занимаются очисткой крыш, кроме того, в условиях низких температур системы водоснабжения, теплоснабжения, газификации переводятся на особый режим.

Ну а совсем скоро всей системой управления городского хозяйства будет заниматься новый центр. Документы, финансы, организация работы и обучение специалистов.

"Это огромный пласт вопросов, примерно более 120 направлений, которые будут решаться через этот центр, включая вопросы безопасности, работы системы 112, мы сейчас тестируем, мы приступаем к этой работе и центр начнет системно работать со следующего года", - сообщил Бирюков.

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