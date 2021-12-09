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В Театре Наций пройдет премьера спектакля "Мастер и Маргарита"

15:18
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Спектакль готовили несколько лет

В четверг вечером в Театре наций - долгожданная премьера. "Мастер и Маргарита" в трактовке всемирно известного канадского режиссёра Робера Лепажа. Почти 100 персонажей, всего 13 актёров и сразу три измерения - поистине магическое действо. Спектакль по роману Булгакова готовили почти три года, пандемия всё время пыталась сорвать репетиции. Но, видимо, вмешались таинственные силы, и постановка состоялась!

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

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Спектакль "Мастер и Маргарита"
Спектакль "Мастер и Маргарита"
Спектакль "Мастер и Маргарита"
Спектакль "Мастер и Маргарита"
Спектакль "Мастер и Маргарита"
Спектакль "Мастер и Маргарита"
Спектакль "Мастер и Маргарита"
Спектакль "Мастер и Маргарита"
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