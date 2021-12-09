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В Киеве торжественно открыли бомбоубежище

14:47
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Оно появилось в жилом доме

В Киеве намеренно усиливают антироссийскую истерию и готовятся к мнимому военному вторжению, причем ситуация все больше напоминает театр абсурда, сообщает "ТВ Центр".

В присутствии горожан и журналистов бомбоубежище торжественно открыли в жилом доме - рассуждать об эффективности такого сооружения не приходится. Но мэрия пообещала создать еще несколько подобных укрытий, они также появятся в подвалах, переходах и на станциях метро.

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Бомбоубежище в Киеве
Бомбоубежище в Киеве
Бомбоубежище в Киеве
Бомбоубежище в Киеве
Бомбоубежище в Киеве
Бомбоубежище в Киеве
Бомбоубежище в Киеве
Бомбоубежище в Киеве
Бомбоубежище в Киеве
Бомбоубежище в Киеве
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