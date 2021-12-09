Кабмин дополнительно профинансирует работу над двигателем ПД-35

Премьер Михаил Мишустин назвал уникальной эту разработку

Михаил Мишустин побывал сегодня в Приволжском федеральном округе. В Перми председатель правительства решал вопросы, связанные с местным здравоохранением. Он посетил инфекционную больницу. Там есть корпуса, которые были построены ещё в XIX веке. Их предполагается снести и возвести новые, которые сейчас в стадии проектирования. Премьер пообещал, что федеральный центр окажет поддержку краю в строительстве новых зданий для клиники.

В ходе поездки Михаил Мишустин посетил также завод "ОДК-Пермские моторы". Там глава правительства ознакомился с процессом сборки двигателей, ознакомился с образцами для гражданской, транспортной и боевой авиации. Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на разработку нового тяжелого мотора ПД-35.

"Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 миллиарда рублей на разработку и производство уникального двигателя ПД-35. Двигателя большой тяги, который так нам необходим. Ничего подобного в нашей стране ещё никогда не создавалось. Это прорывные технологии, которые откроют новые возможности для развития перспективных широкофюзеляжных, а также тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов. Соответствующее распоряжение правительства о выделении средств будет подготовлено и подписано", - сообщил Мишустин.

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