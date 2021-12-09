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Кабмин дополнительно профинансирует работу над двигателем ПД-35

21:19
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Премьер Михаил Мишустин назвал уникальной эту разработку

Михаил Мишустин побывал сегодня в Приволжском федеральном округе.  В Перми председатель правительства решал вопросы, связанные с местным здравоохранением. Он посетил инфекционную больницу. Там есть корпуса, которые были построены ещё в XIX веке. Их предполагается снести и возвести новые, которые сейчас в стадии проектирования. Премьер пообещал, что федеральный центр окажет поддержку краю в строительстве новых зданий для клиники.

В ходе поездки Михаил Мишустин посетил также  завод "ОДК-Пермские моторы". Там глава правительства ознакомился с процессом сборки двигателей, ознакомился с образцами для гражданской, транспортной и боевой авиации. Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на разработку нового тяжелого мотора ПД-35.

"Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 миллиарда рублей на разработку и производство уникального двигателя ПД-35. Двигателя большой тяги, который так нам необходим. Ничего подобного в нашей стране ещё никогда не создавалось. Это прорывные технологии, которые откроют новые возможности для развития перспективных широкофюзеляжных, а также тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов. Соответствующее распоряжение правительства о выделении средств будет подготовлено и подписано", - сообщил Мишустин.

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Михаил Мишустин во время посещения предприятия АО "ОДК Пермские моторы"
Михаил Мишустин во время посещения предприятия АО "ОДК Пермские моторы"
Михаил Мишустин во время посещения предприятия АО "ОДК Пермские моторы"
Михаил Мишустин во время посещения предприятия АО "ОДК Пермские моторы"
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