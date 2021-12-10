Коронавирусом в России заболели еще 30873 человека

Вылечились 35657 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 30873 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1176 человек, выздоровели 35657 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3477. В Московской области за сутки заболели 1712 человек, в Санкт-Петербурге - 2267.

За весь период пандемии в стране выявлено 9956679 случаев инфекции. Умерли 287180 пациентов. Выздоровели 8673518 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram