Жизнь или свобода: что не так с законодательством России о самообороне

Владимир Путин призвал проанализировать тему

Одной из тем, поднимавшихся на встрече правозащитников с президентом Владимиром Путиным в четверг, стала самооборона. Тема важнейшая. Всё чаще мы видим, как люди пресекают преступление, причем необязательно в отношении себя, а просто заступаются за слабого, и оказываются на скамье подсудимых. Тот случай, когда по закону всё верно, а по сути - издевательство над здравым смыслом. Чаще всего защитивших себя, свою семью или просто даже чужого, но оказавшегося в беде человека, потом спасают от тюрьмы всем миром.

Максим Щербаков, также известный как Макс Топор, единоборствами и боями без правил начал заниматься совсем недавно. Но парнем был всегда крепким. Заметив, как в супермаркете двое пьяных мужчин пристают к его знакомым девушкам, заступился за них, не задумываясь. Словесный конфликт, казалось бы, был исчерпан, но, уходя из магазина, нетрезвые оппоненты чётко дали понять - они требуют продолжения разборок. Драка закончилась быстро - переломом челюсти у одного из тех двоих. И уголовным делом против Максима Щербакова по статье о нанесении телесных повреждений средней тяжести из хулиганских побуждений.

"Хулиганских побуждений там не было. Хулиганские побуждения - это когда намеренно иду бить. А здесь я, опасаясь за свою жизнь, от страха махнул... Мне показалось: они вот вдвоем стоят, я открываю дверь, и они на меня. Ну, что делать? У меня маленький ребёнок, семья, жена. Тем более ночь на дворе. Они пьяные", - рассказал Щербаков.

Прокурор по делу Максима Щербакова требовал наказания в виде четырех лет колонии общего режима. Суд дал два в колонии поселении. Но после апелляции приговор смягчили на 3 года условно. В том поединке, когда Максим вступился за девушек, он вышел победителем. Роман Ковалёв, заступившись за девушку в московской подземке, чуть было не стал инвалидом.

"Попросил вести себя потише. Который в красной куртке был, я к нему вплотную подошёл, мне прилетает не с него, а сбоку, от его товарища. Я даже не заметил, куда-то в челюсть", - вспоминает Роман Ковалев.

Тогда в больницу к Роману приезжал даже генерал полиции. Говорил громкие слова о долге и чести. Помните как тогда возмущались многие, почему никто не помог Роману Ковалёву. Ответ очевиден: если бы та драка закончилась по-другому - то и на скамье подсудимых оказались бы те, кто защищал и девушку, и избитого Романа. Не многие готовы, как говорят в народе, поднять себе срок на ровном месте. Но их тем не менее хватает.

Александра Лобкова, защищая своих друзей от хулиганов, начала стрелять из травматического пистолета. На Сахалине пенсионер убил грабителя, ворвавшегося к нему в дом. Чемпионка России по пауэрлифтингу Татьяна Андреева зарезала мужчину, который пытался её изнасиловать. Итог этих и многих других аналогичных дел - тюремные сроки для оборонявшихся. Российское законодательство трактует однозначно: защита должна быть адекватна нападению. Рука против руки. Пистолет против пистолета. Нельзя застрелить человека, если он нападает без оружия.

"Была ситуация, что даже рука против руки была, но поскольку он владеет определёнными единоборствами, может правильно ударить, скажем так, имеется специальная подготовка, то в данном случае суд расценил, что это не самооборона", - разъяснил адвокат Андрей Алешин.

Парадокс! Получается, исходя из этого, человек, владеющий определёнными навыками, вообще не имеет права на самооборону. А если нападавших несколько? А если жертва женщина или вообще ребёнок? Что тогда? А если тот, на кого нападают, или если он защищает свою семью, своих детей, не успел вовремя остановиться, в состоянии аффекта нанёс один лишний удар? Он тоже из примерного семьянина и защитника родных и близких превращается в преступника и заслуживает тюрьмы?

"В американской системе право прецедентное. То есть это значит, что в каком-то штате состоялось судебное решение, то на судебное решение можно ссылаться как на закон в другом штате. У нас, к сожалению, один суд может вынести условный срок, а другой суд реальное наказание. Не закон, а конкретный человек принимает решение по делу", - сказал адвокат Андрей Алешин.

Ещё в 2012 году Верховный суд разъяснил, что человек может защищать себя или другого любыми способами, даже если он только подозревает о существовании угрозы жизни и здоровью. А по факту - ничего не изменилось, потому что это очень тонкий момент, разбираться в котором не каждый судья хочет.

"Человек идет и видит, как два или три злоумышленника пытаются затащить девушку и совершить с ней насильственные действия. Они не угрожают её жизни, они не убьют её в конце. Ему идти мимо?" - говорит кандидат юридических наук Шота Горгадзе.

Совершенно очевидно, что за девушку необходимо заступиться, потому что пока приедет полиция, может быть уже поздно. Также очевидно и то, что защитник станет обвиняемым по уголовному делу. Не хулиганов испугались пассажиры метро, а собственного законодательства. Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказали Владимиру Путину юристы.

"Конечно, надо внимательно смотреть и анализировать, что происходит на практике. Конституционный суд высказывался по этому поводу и указывал, что соответствующие нормы УК РФ не содержат какой-либо правовой неопределенности. Но тем не менее проанализировать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизни и здоровье других граждан, безусловно, нужно. Я попрошу Верховный суд такой анализ сделать. И если есть необходимость, то представить свои предложения по совершенствованию этого направления деятельности, этих статей, норм регулирования", - сказал президент.

В Волгоградской области женщина по имени Татьяна ударила пьяного супруга ножом в грудь, когда тот её душил. Мужчина выжил и даже сам не отрицал, что напал на жену. Однако три судебные инстанции признали Татьяну виновной. И только Верховный суд изменил приговор, оправдав женщину. Юристы объясняют: пока дело дойдёт до этой высшей инстанции - человек уже осуждён и сидит в тюрьме. Или, в лучшем случае - получает хоть и условное, но всё-таки наказание. Такое положение дел, безусловно, заслуживает очень пристального изучения и, судя по всему, кардинального изменения подхода к расследованию подобных инцидентов.

Дмитрий Гусев. Елена Мекертычева, Егор Хлябич. "В Центре событий".

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