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В МИД предупредили о максимальном приближении сил НАТО к России

17:55
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Сергей Рябков заявил, что позиция Москвы игнорируется

Никакого дальнейшего продвижения НАТО на восток быть не должно. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он добавил, что даже и без расширения альянса не должно происходить никакого военно-технического освоения сопредельных территорий в ущерб интересам безопасности России. Рябков призвал США помогать Украине "обдуманно". После переговоров Владимира Путина и Джо Байдена Киев ждёт ещё большей поддержки от США. Но, видимо, напрасно.

Изначально в Киеве рассчитывали, что Байден позвонит Зеленскому сразу после переговоров с Путиным. Однако этого не случилось. В итоге ждать долгожданного разговора украинскому президенту пришлось почти двое суток. У многих даже сложилось впечатление, что американский лидер просто забыл про Зеленского. И связался с ним только после того, как ему об этом напомнили советники. Впрочем, это лишь предположение, которое не отменяет самого факта звонка.

"Состоялся обмен оценками относительно хода и результатов переговоров лидеров США и России. Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непоколебимый настрой на поиск путей к миру на Донбассе", - сообщила пресс-служба украинского лидера.

Некоторые подробности этой беседы, которая длилась полтора часа, чуть позже раскрыл глава офиса украинского президента Андрей Ермак. В частности, он заявил, что Байден пообещал продолжать поддерживать Украину и выразил готовность присоединиться к переговорному процессу по Донбассу.

"Соединенные Штаты приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет, зависит от многих обстоятельств. Это может быть параллельный нормандскому формату трек", - указал Ермак.

Не против подключения США к переговорам и Москва. Правда, пока там не понимают, что это может дать. Возможно, конечно, Вашингтон окажет давление на Киев, который загнал ситуацию в тупик. Об этом, ссылаясь на свои источники, на днях сообщило агентство AP. Но в Белом доме данный факт опровергли. А вот что касается членства Украины в НАТО, то тут Вашингтон, если опять же верить источникам американских СМИ, кажется, определился. Подобная перспектива Киеву, во всяком случае в ближайшие десять лет, точно не светит. Как и военная поддержка, в случае чего.

"У Украины есть свои силы, и в первую очередь она опирается на свою армию. Мы прекрасно понимаем, что столько военных, сколько есть у самих украинцев, никакая страна НАТО прислать не может. Без сомнения, Украина понимает, что защита суверенитета – дело самой страны", - сообщил Арвидас Анушаускас, глава министерства обороны Литвы.

То же самое Киеву заявили и в НАТО. И в Вашингтоне, который при этом продолжает поставлять на Украину летальное оружие. Сегодня, например, Пентагон отчитался, что передал украинским военным 30 пусковых установок Javelin и 180 ракет к ним, которые ВСУ уже применяли на Донбассе. Обстановку там Киев продолжает нагнетать. При этом обвиняя Россию в том, что она якобы готовится напасть на Украину.

"У него нет цели захватывать Европу. Путин не хочет Бельгию, он хочет безопасности на своих границах. Поэтому он не хочет вступления в НАТО Украины. Представьте, как мы бы себя чувствовали, если бы Мексика и Канада стали сателлитами Китая? Для России невступление Украины в НАТО - вопрос её существования", - заявил Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox.

"К сожалению, видим, что наши предупреждения игнорируются. Военная инфраструктура НАТО максимально к нам приближается. Именно поэтому президент России поручил нашей дипломатии добиваться долгосрочных гарантий безопасности на западных рубежах. Причем гарантий правовых, юридических, зафиксированных именно в форме договоров, соглашений, а не неких устных пониманий, что мы уже проходили в прошлом", - сказал Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России.

Речь идёт о тех обещаниях, что на словах давали последнему лидеру СССР Михаилу Горбачеву. Западные лидеры тогда заверяли Москву, что НАТО на восток расширяться не будет, в итоге обманув. Такого Россия более не допустит.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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