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Российские врачи помогли жителям отдалённой сирийской провинции

10:46
  • суббота
  • 11 декабря 2021

Сюда также привезли гуманитарную помощь

Российские военные врачи в Сирии провели приём в одном из населённых пунктов провинции Эль-Кунейтра. Большинство жителей годами не получали медицинскую помощь.
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Город сильно пострадал во время войны, многие семьи остались без кормильцев. Сотрудники нашего Центра по примирению привезли в деревню более четырёх тонн продуктов и предметов первой необходимости, сообщает "ТВ Центр".

Наши медики здесь уже не в первый раз и люди хорошо знают: приём будет идти до последнего пациента и помощь окажут всем. Гипертония, головная боль, проблемы с желудком - на приём идут с самыми разными заболеваниями, а иногда и просто поговорить.

А ещё людям очень важна гуманитарная помощь, которую привезли сотрудники Центра по примирению враждующих сторон. "В населённый пункт Эль-Висия прибыло более четырёх тонн гуманитарного груза для выдачи местному населению. В состав наборов входит масло растительное, мука, рис, все те необходимые продукты, которые сейчас сложно достать в магазинах", - рассказал представитель центра Александр Мартяшин.

Это сложный регион Сирии в непосредственной близости от Голанских высот - спорной территории с Израилем. Некогда его называли житницей страны, а с началом войны здесь хозяйничали боевики. И лишь после того, как ситуацию под контроль взяли правительственные войска, провинция начала восстанавливаться.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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