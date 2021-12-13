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Названы лауреаты конкурса "Романсиада"

12:02
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Торжественная церемония и концерт прошли в Москве

В Москве назвали имена лауреатов международного конкурса "Романсиада". Торжественная церемония и концерт прошли в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Фестиваль - один из самых известных и авторитетных в мире. Ему четверть века. И вот уже несколько лет он проходит под эгидой ЮНЕСКО. Конкурс объединяет исполнителей русского романса со всего мира. Его цель - сохранить жанр силами молодого поколения. В этом году участие в нем приняли свыше 500 человек. Отборочные этапы проходили в разных городах нашей страны и за рубежом.

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