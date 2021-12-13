Госдума начала работу над законопроектом о QR-кодах

Правительство ранее предложило ввести их для посещения общественных мест

Законопроект о введение QR-кодов на транспорте будет снят с сегодняшней повестки Госдумы. Решение принято по итогам обсуждения с членами кабмина и с учётом мнения россиян. Депутаты рассматривают другой важный вопрос - о QR-кодах в общественных местах. На Охотный Ряд прибыли вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министры транспорта и здравоохранения. Они проводят встречи с представителями фракций и отвечают на вопросы парламентариев.

Законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения сегодня. Решение по поводу этой резонансной инициативы совет Госдумы примет в ближайшие часы. Важную роль, безусловно, сыграла позиция президента. Во время недавнего заседания Совета по правам человека Владимир Путин призвал действовать осторожно, не принимая опрометчивых решений, создающих гражданам дополнительные неудобства. Об этом же говорили сегодня и депутаты, которые пришли обсудить законопроект с руководителями профильных ведомств.

Сегодня на Охотный ряд приехали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения и главный санитарный врач России для обсуждения второго законопроекта - о введении QR-кодов в общественных местах. Что важно - еще до начала рассмотрения законопроекта, то есть до первого чтения, чтобы сразу прояснить все принципиальные моменты. В эти минуты представители кабмина общаются с фракцией КПРФ. Ранее точно такая же встреча была с "Единой Россией". Правительство, напомню, предлагает ввести QR-коды для посещения общественных мест, в список которых не входят аптеки, продовольственные магазины и торговые точки, торгующие товарами первой необходимости. По сути эта система уже успешно зарекомендовала себя во многих российских регионах. Она позволяет не останавливать экономику, действовать аккуратно и точечно. Важный вопрос - кто получит эти документы. Выдавать их предлагают вакцинированным и переболевшим. Механизм уже проработан.

Тем, у кого не было ПЦР-теста, но есть антитела, документ выдадут на полгода. Точно также, сдав анализ на антитела, документ смогут получить те, кто привит иностранной вакциной. Срок действия сертификата - также 6 месяцев. При наличии медотвода от прививки также будет действовать ПЦР-тест. В ходе сегодняшних встреч представители кабмина и парламентарии должны выработать оптимальное и компромиссное решение.

И еще одна удивительная деталь – в Госдуме сегодня была замечена летучая мышь. По всей видимости, рукокрылое где-то мирно уснуло и вот сегодня очнулось от зимней спячки. Журналисты и депутаты, помня происхождение коронавируса от нее на всякий случай держались подальше.

Впереди у представителей правительства - встреча еще с тремя парламентскими фракциями. Ждем новых вопросов, подробных ответов и внимательно следим за дискуссией.

Матвей Шестаков. "ТВ Центр".

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