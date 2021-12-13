Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Дела сердечные"

Сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смертности во всем мире

Сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смертности во всём мире. Только в России от них умирает почти миллион человек в год. О том, как в рамках проекта "Здравоохранение" ведётся борьба за то, чтобы радикально уменьшить эти цифры, смотрите специальный репортаж Ольги Стрельцовой "Дела сердечные" в понедельник в 22:35 на телеканале "ТВ Центр".

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