Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Дела сердечные"

Сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смертности во всем мире
Сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смертности во всём мире. Только в России от них умирает почти миллион человек в год. О том, как в рамках проекта "Здравоохранение" ведётся борьба за то, чтобы радикально уменьшить эти цифры, смотрите специальный репортаж Ольги Стрельцовой "Дела сердечные" в понедельник в 22:35 на телеканале "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram