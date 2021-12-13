Россиянам рассказали, как получить грант на творческий проект

Семинар прошел в режиме онлайн

Как получить грант на реализацию творческого проекта, обсудили сегодня на открытом семинаре, который провел президентский фонд культурных инициатив при поддержке Общественной палаты.

Мероприятие прошло в режиме онлайн. Среди участников - представители органов власти, деятели культуры и авторы, которые уже получили президентские гранты. Спикеры подвели итоги предыдущего конкурса, а также рассказали, как правильно подать заявку и по каким критериям эксперты проводят отбор.

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