Кабмин выделит еще почти 22 млрд рублей детям с тяжелыми заболеваниями

Средства направят на закупку лекарств и средств реабилитации

Российское правительство направит еще почти 21,8 млрд рублей будет направлено на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Соответствующее распоряжение в понедельник, 13 декабря, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отметил глава кабмина, подобный диагноз становится испытанием для всей семьи, в том числе финансовым, поскольку такие болезни требуют особенного лечения.

Из выделяемых средств 104 млн рублей направят на приобретение зарегистрированных в России препаратов. Их закупкой займется Федеральный центр лекарственного обеспечения граждан.

Более 21,7 млрд рублей получит фонд "Круг добра", который был организован по распоряжению главы государства Владимира Путина. Деньги пойдут на оказание дорогостоящей медицинской помощи, в том числе приобретение лекарств, не прошедших регистрацию в России, медицинских изделий и технических средств реабилитации, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее Минздрав России зарегистрировал лекарство "Золгенсма", которое выписывают тяжелобольным дети с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Таким образом, в нашей стране зарегистрирован уже третий препарат для пациентов с орфанным заболеванием.

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