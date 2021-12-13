Голикова: законопроект о QR-кодах не вводит ограничений

Вице-премьер рассказала о документе

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах обсуждают сегодня в Госдуме. Рассмотрение вопроса об их применении на транспорте пока отложено. На вопросы парламентариев отвечают члены правительства.

Сертификат переболевшего смогут получить даже те, кто не проходил лечение, но только при наличии антител, сделав соответствующий анализ. Такой документ будет действовать полгода. А если диагноз коронавирус был еще и подтвержден ПЦР-тестом, сделанным после 1 января, сертификат выдадут на год. При этом уровень антител значения не имеет, подчеркнула сегодня Татьяна Голикова. По такому же механизму сертификат смогут получить привившиеся иностранной вакциной. Его срок действия также составит 6 месяцев. А вот тем, у кого от прививки медотвод – по-прежнему необходим будет ПЦР тест. Все эти заявления прозвучали во время встречи представителей кабмина с парламентскими фракциями – детальный разговор еще перед началом рассмотрения законопроекта.

"Законопроект не вводит никаких ограничений. Я это ответственно заявляю. Документ предлагает новые правила работы для всей страны. Речь идет о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом нужно сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем. И помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Потребуется документ для посещения общественных мест, куда не входят аптеки, продовольственные магазины и точки продажи товаров первой необходимости. Такой порядок в случае принятия законопроекта будет действовать до 1 июня. Когда, как ожидается, в стране сформируется устойчивый коллективный иммунитет.

"Единая Россия" этот законопроект поддержала. Важную роль, безусловно, сыграла позиция президента. Во время недавнего заседания Совета по правам человека Владимир Путин призвал действовать осторожно, не принимая опрометчивых решений, создающих гражданам дополнительные неудобства. Поэтому еще один законопроект, о введении QR-кодов на транспорте, сегодня снят с рассмотрения.

"Беспрецедентный случай, когда законопроект, который был внесен после проработки, сегодня не будет рассматриваться. Почему это произойдет? Потому что сегодня в стране есть политическая сила, которую поддержали на выборах большинство избирателей, и эта политическая сила отвечает перед избирателями. Сегодня это конкретный пример ответственной работы депутатов фракции для решения конкретного вопроса, который затронул интересы большого количества людей", - заявил руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

И еще одна деталь – в Госдуме сегодня была замечена летучая мышь. По всей видимости, рукокрылое где-то мирно уснуло, а сегодня очнулось от зимней спячки. Журналисты и депутаты, помня происхождение коронавируса, от нее на всякий случай держались подальше.

Матвей Шестаков. "ТВ Центр".

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