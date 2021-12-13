Финал конкурса "Студент года" пройдет онлайн

Итоговые испытания продлятся пять дней

600 студентов вузов со всей страны объединил финал конкурса талантливой молодежи. Церемония открытия российской национальной премии "Студент года" состоялась в онлайн-формате.

Итоговые испытания продлятся пять дней. Участников ждут практико-ориентированные задания и специальные тесты. Также финалисты проведут открытые уроки и защитят свои проекты перед профессиональным жюри. Его членами стали политики, журналисты, спортсмены, деятели науки, культуры и искусства.

Премия "Студент года" - это совместный проект "Российского союза молодежи" и президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Эта премия уникальна тем, что она является не только конкурсной, но она еще является и образовательной. У нас запланированы в следующем году для финалистов обучающие семинары в управленческой мастерской "Сенеж", - заявил Павел Красноруцкий, председатель общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram