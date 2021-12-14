Продюсер оценила шансы Бонда стать небинарной персоной

Создатели бондианы не исключают такого варианта

Новая жертва толерантности. Уволен преподаватель, который перепутал двух студентов. Ну и что, скажете вы. Назвал Сережу Колей? В чем трагедия, в чем преступление? Это не у нас, это в Америке. Кристофер Троган, преподававший в Фордемском университете в Нью-Йорке перепутал двух студентов, и все бы ничего, но они были чернокожими.

- После урока Шантель Симс и другой неназванный студент отправили Трогану электронное письмо, в котором выразили свое разочарование ошибкой профессора, объяснив, что, по их мнению, путаница произошла из-за цвета их кожи.

Кристофер письма начальству писал, каялся, мол, никогда за ним такого не водилось, но пришлось уволиться от греха.

В прошлом году в Калифорнийском университете профессора Гордона Кляйна отстранили от работы за то, что отказался упрощать экзамены для чернокожих. В штате Нью-Йорк студента отстранили от практики за страшные мысли, опубликованные в соцсетях.

"Мужчина - это мужчина, а женщина - это женщина", - написал Оуэн Стивенс, студент колледжа Дженесео, штат Нью-Йорк.

Ну, осенило тебя такой гендерной ересью, молчи! Нет, молодой, горячий… Все выложил в инстаграм. Пятно на репутации, свои же друзья студенты и сообщили куда надо. И правильно. Даже на фотографии этот Стивенс девушку обнимает, а не то, что сейчас принято обнимать.

Если бы только преподаватели и студенты вели подрывную деятельность, разрушая гармонию толерантного мира! А с кем вы, деятели культуры? Казалось бы, классический балет, тут то к чему можно прицепиться?

Это мы с вами, недалекие традиционалисты, считаем, что тот же Щелкунчик - это добрая рождественская сказка. Деятели культуры, севшие на жесткую диету толерантности, любой привкус расизма и сексизма чуют за версту. В Берлине сняли классическую постановку Щелкунчика, вот в Шотландии мигом ответили толерантной версией. Уже месяц там обкатывают новый балет. В краю брутальных скоттов решили сделать менее сексуальным арабский танец, кроме того, роль Дроссельмейера будут поочередно исполнять мужчины и женщины. Попробуй подкопайся! А вот идеальный вариант. Тут толерантность просто бьет через край, лучше постановки и не придумаешь. Сразу и не поймешь, что это Щелкунчик, да кому он сейчас нужен.

Мир брутальных мужчин и томных женщин балансирует на грани морального преступления. Джеймса Бонда, героя без страха и упрека, в объятия которого одна за другой падали первые красавицы, призывают сделать небинарной персоной. Не поняли? В сложной иерархии гендерной толерантности небинарная персона это не мужчина и не женщина. Кем сегодня проснулся, тем и нарядился. Владельцы прав на агента идею сходу не отвергают.

"Кто знает, я думаю, что этот вопрос открыт, понимаете? Нам просто нужно найти подходящего актера", - говорит Барбара Брокколи, продюсер.

Ну, Бонд сам напросился, говорил же "смешать, но не взбалтывать". Вот и смешали, как надо. Кстати, обсуждают возможность сделать Джеймса Бонда представителем этнической группы. Толерантнее, товарищи. В сегодняшнем мире опасно смешивать. А то вам мигом покажут, что в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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