По каналам Копенгагена проплыли сотни каноэ

Так в Дании отметили День святой Люсии

По каналам Копенгагена этой ночью проплыли сотни каноэ, украшенных разноцветными огнями. Так в Дании отметили День святой Люсии, которая, по преданию, втайне приняла христианство, за что подвергалась жестоким гонениям, была ослеплена, а затем и убита за веру.

Этот праздник широко отмечают в северной Европе и скандинавских странах. Толпы горожан и туристов вышли на набережные, чтобы полюбоваться на красочную флотилию. Многие гребцы также надели светящиеся головные уборы. Световое шоу поднимало настроение, сопровождалось народными песнями и конкурсом на самую красивую и яркую лодку.

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