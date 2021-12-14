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В России выявили меньше 29 тысяч случаев коронавируса впервые за два месяца

11:47
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Вылечились 34084 человека

В России за минувшие сутки зарегистрировано 28343 новых случая коронавирусной инфекции. Это самый низкий показатель, начиная с 13 октября.

Скончались за сутки 1145 человек, выздоровели 34084 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 1989. В Москве за сутки заболели 1976 человек, в Подмосковье - 1945.

За весь период пандемии в стране выявлено 10074797 случаев инфекции. Умерли 291749 пациентов. Выздоровели 8804000 человек.

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