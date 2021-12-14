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Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье

15:06
  • вторник
  • 14 декабря 2021

16 декабря она будет доставлена на Соборную площадь

В Щёлковском районе Подмосковья срубили главную новогоднюю елку страны. Уже через несколько дней её доставят на Соборную площадь Кремля. Проводить 90-летнюю лесную красавицу пришли взрослые, дети и Дед Мороз со Снегурочкой.

Отыскать главную ель страны всегда непросто, признаются лесники. Сначала определяют 10 лучших, а затем уже находят ту единственную, которая достойна носить звание главной елки страны. Особое внимание обращали на стройный ствол, а также мощные и в тоже время пушистые ветви. Им ведь предстоит держать сотни игрушек и гирлянд. Победительницей отбора стала 90-летняя ель из деревни Новопареево городского округа Щелково. Высота дерева - около 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, размах нижних ветвей достигает десяти метров.

К этой минуте готовились с лета - надо было не только отыскать новогоднюю красавицу, но и подготовить площадку для спецтехники. Тяжелый кран будет поддерживать ель во время спила, ведь ей нельзя дать упасть, чтобы не повредить ветки.

Для лесоруба Александра Гончарова каждое дерево - особенное. И эта ель - не первая красавица, которой он помогает встретить Новый год в столице. Признаётся, что сруб новогодней елки - дело ювелирное. В этот раз дерево стоит на уклоне, поэтому пилить будут в два этапа.

"Мы работаем в команде, есть несколько человек, которые контролируют отклонение ствола, когда в тот момент, когда он будет отделен от пня. Особая, так сказать, задача стоит перед специалистом, который работает на кране, чтобы приподнять эту ель, ее перенести и уже после этого будет укладка", - заявил Александр Гончаров.

Несколько минут ель буквально парит в воздухе. С нее стряхнут снег, а затем погрузят на 30-метровый трал. Для транспортировки дерево аккуратно переоденут в специальный дорожный костюм, чтобы к новогоднему украшению с неё не упало ни одной иголки. 16 декабря она будет доставлена на Соборную площадь.

Илья Данильцев, Тимофей Проймин, Сергей Волошин и Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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Рубка главной новогодней елки
Рубка главной новогодней елки
Рубка главной новогодней елки страны на территории городского округа Щелково
Рубка главной новогодней елки страны на территории городского округа Щелково
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