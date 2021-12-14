В Подмосковье сгорел склад со стройматериалами

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет

Почти пять часов сегодня пожарные боролись с огнём под Клином в Подмосковье. В городе Высоковск рано утром загорелся цех деревообрабатывающего предприятия.

Пламя быстро распространилось на площади в полторы тысячи квадратных метров. Яркие языки огня можно было видеть далеко от места происшествия. В основном горела крыша. Уточняется, что внутри двухэтажного здания находились станки и стройматериалы. По последним данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram