Путин поручил удвоить надбавки медикам за работу в новогодние праздники

Возможности для этого есть

Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, которые борются с ковидом, за работу в предстоящие новогодние праздники. Президент отметил, что в настоящий момент ситуация не такая, как была в январе, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что возможность выплат в двойном размере есть. По его словам, на эти цели потребуется чуть больше 8 миллиардов рублей, сообщает "ТВ Центр".

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