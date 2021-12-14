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Благотворительный проект "Елка желаний" набирает обороты

22:42
  • вторник
  • 14 декабря 2021

К акции присоединились представители "Единой России"

Волонтёры движения "Мы вместе" создадут новогоднее настроение для тех, кто окажется в изоляции из-за ковида или находится в непростой жизненной ситуации. Акция организована по инициативе партии "Единая Россия". С поздравлениями и подарками участники движения отправятся домой к пожилым людям, а также в больницы и дома престарелых.

Набирает обороты и всероссийский благотворительный проект "Ёлка желаний", который три года назад запустил президент. Владимир Путин сам ежегодно принимает участие в этой акции. Сегодня к ней традиционно присоединились представители "Единой России". Среди региональных отделений партии даже объявили конкурс - кто исполнит больше желаний, сообщает "ТВ Центр".

"Кому этот праздник больше нужен, взрослым или детям? И вот эта возможность дарить подарки? Конечно, мы сами радуемся, безусловно, до слез, когда видим детскую радость. А для детей это нужно не просто потому, что мы дарим что-то, это им важно для того, чтобы они знали, что мечты сбываются, что обязательно нужно верить и рядом есть взрослые, которые помогут", - заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Уже второй год принимают участие в этом благотворительном проекте и российские сенаторы. Старт акции в Совете Федерации дала во вторник спикер палаты. Валентина Матвиенко сняла сразу два шарика с "Ёлки желаний", установленной в здании Совета Федерации. Ещё по одному открыли заместители председателя.

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