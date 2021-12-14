Мишустин представил заявку России на "Экспо-2030"

В столице рады гостям и готовы обеспечить для них самые комфортные условия

Во вторник Михаил Мишустин представил заявку нашей страны на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030" в Москве. Инфраструктура мегаполиса, по словам премьер-министра, отвечает самым высоким мировым стандартам комфорта, безопасности и гостеприимства.

Как отметил глава правительства, российская заявка нацелена на создание справедливого и устойчивого миропорядка, в котором благополучие человека неразрывно связано с жизнью в гармонии с окружающей средой, что особенно актуально на фоне глобального перехода к зеленой экономике.

За право проведения "Экспо-2030" также борются Южная Корея, Италия, Украина и Саудовская Аравия. Победителя объявят в 2023 году.

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