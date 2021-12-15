Военные России и Турции провели патрулирование на севере Алеппо

Рейд завершился без происшествий

Российские и турецкие военные полицейские провели очередное совместное патрулирование на севере сирийской провинции Алеппо. Маршрут пролегал в зоне деэскалации. По дороге, соединяющей несколько городов и посёлков, после многих лет войны, в свои дома возвращаются беженцы.

Жители небольшого селения Марат Ум-Шаух издавна жили небогато, но достойно. Выращивали фрукты и овощи, воспитывали детей. Пока не пришла война, которая в одночасье поставила все семьи на грань нищеты, а каждый день стал фактически борьбой за выживание.

"Сбор картошки - единственное, на чем здесь можно заработать на жизнь. Мы очень бедные люди. И уехать нам отсюда некуда", - говорит Варда Рашид.

Но самое страшное для людей, что этот район стал зоной боевых действий. Террористы даже пытались применить тут боеприпасы с отравляющим веществом - ипритом. Но в конечном итоге линию фронта удалось отодвинуть на несколько километров и сейчас в Марат Ум-Шаух и другие села стали возвращаться беженцы.

Гарантом безопасности в районе стали совместные патрулирования российской военной полиции и турецких военных. Движение патрульных колонн проходит синхронно и координируется из специально созданного центра. Главная задача - следить за режимом прекращения огня и фиксировать любые нарушения. А они происходят практически ежедневно. Боевики обстреливают позиции сирийской армии из минометов. Снайперы охотятся за бойцами правительственных сил.

"В основном здесь бывают артиллерийские обстрелы между враждующими сторонами и стрельба из крупнокалиберного пулемета", - говорит представитель российской военной полиции Инвер Дряев.

Людям сейчас особенно необходимо перемещаться между населенными пунктами. Патрулирование дороги - важная составляющая обеспечения безопасности в регионе. Поддержку патрульной колонны обеспечивают российские вертолеты.

В очередном населенном пункте Тель-Рифат колонна ненадолго останавливается, чтобы передать людям продукты. Сегодня это армейские сухие пайки, которым местные жители тоже очень рады.

"В таких условиях у них, грубо говоря, нет никакого плана на будущее, живут сегодняшним днем. Они надеются, что когда-нибудь война закончится, и они приобретут тот уровень жизни, который был до войны", - говорит командир взвода патрулирования Василий Нистор.

Это один из десяти маршрутов патрулирования в провинции Алеппо недалеко от Идлибской зоны деэскалации. Рейд завершается без происшествий. Российские и турецкие военнослужащие возвращаются в пункты базирования. Дата следующего патрулирования будет назначена в ближайшее время.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

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