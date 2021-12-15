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Главную новогоднюю ель Владикавказа сломали при погрузке

09:13
  • среда
  • 15 декабря 2021

Власти срочно ищут новое дерево

В Северной Осетии срочно ищут новую новогоднюю елку. Выбранное и уже спиленное дерево, которое планировали установить на центральной площади Владикавказа, не смогли довезти в целости.

25-метровую лесную красавицу городу подарил житель села Михайловское, в котором дерево и выросло. Однако при погрузке на платформу у ели обломилась верхушка.

Видео происшествия распространяют в соцсетях. В комментариях местные жители обрушились с критикой на грузчиков и призвали власти города срочно искать новое дерево, чтобы Владикавказ не остался без главного символа Нового года.

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