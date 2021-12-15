Кличко рассказал немцам о мифическом вторжении России

Мэр Киева призвал власти Германии разблокировать поставки оружия

Демонстрация бессилия. Армия Украины провела учения на границе с Крымом. По легенде военные должны были отразить прорыв вражеской бронетехники. Так Киев якобы готовится к нападению со стороны Москвы, которое сам же и выдумал. Ведь мифическая российская агрессия - отличный повод закрыть глаза на реальные проблемы граждан.

Энергонезависимость в долг. Украина просит у Всемирного банка 300 миллионов евро на термомодернизацию жилья, чтобы снизить потребление энергии. А свои деньги государство - фактический банкрот - тратит на защиту от мифической российской агрессии. В бюджете следующего года расходы на армию увеличены на 137 миллионов долларов. Впрочем, это выгодные инвестиции. Ведь под лозунгом "На нас вот-вот нападет Россия" просить подачек у Запада можно до бесконечности. Держать оборону готовится и мэр Киева. Хотя по рангу должен готовить город к зиме. В виртуальной войне с Россией профессиональный боксер Кличко прибегает к совсем неспортивным приемам: биться за страну хочет чужими руками.

"Существуют разные сценарии нападения российской армии на Украину. В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов. Германия со своей стороны должна разблокировать поставки оборонительного оружия Украине. Новое правительство ФРГ должно понять, что помощь нашей стране еще никогда не была столь важна", - убежден Виталий Кличко.

Недовольство Германией накануне бурно выражал и Владимир Зеленский. Правда, возмущался не напрямую, а в интервью итальянской газете. Мол, как это Берлин смеет мешать поставкам вооружений Киеву по линии НАТО.

"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Германии Владимиру Александровичу дипломатично напомнили: кроме прав, у него еще есть обязанности - выполнять Минские соглашения.

"Нормандский формат" должен лечь в основу урегулирования на Украине. Нужно сделать все, чтобы к нему вернуться к минским соглашениям и к нормандскому формату. Ситуацию мы можем решить только при помощи дипломатии", - заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии.

Незатухающий конфликт на Украине, похоже, выгоден только двум странам. Самой Незалежной, ведь на войну можно списать любые промахи власти и под шумок распилить западные кредиты, и США. Москву можно давить санкциями, и под видом защиты от якобы агрессии России усиливать воинский контингент НАТО в Европе, все больше приближаясь к нашим границам.

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась называть крайние сроки для деэскалации ситуации вокруг Украины.

"Мы работаем над тем, чтобы предотвратить или сдержать вторжение России на Украину. Мы ведем ежедневные дискуссии с ЕС, Россией и Украиной. И говорим именно о том, что, по нашему мнению, должно тут произойти. Это деэскалация ситуации. Но я не буду определять для вас временные рамки или крайние сроки. Мы рассчитываем продолжать дипломатические дискуссии, чтобы предотвратить агрессию и направить четкий сигнал о значительных и серьезных последствиях, если российские власти будут двигаться вперед", - сообщила Псаки.

Под дипломатическими дискуссиями американцы, видимо, понимают отправку военных в Европу под соусом российской агрессии против Украины. Этот вопрос сейчас изучают в Белом доме.

В нашем МИД отметили: такие действия только усилят напряженность и нацелены на то, чтобы разогревать реваншистские настроения в Киеве, антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили прифронтовыми. Москва неоднократно подчеркивала: нападать ни на кого не собирается, а вооруженные силы власти перемещают внутри своей страны исключительно по своему усмотрению.

Лилия Акиньшина, Илья Титов, "ТВ Центр".

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