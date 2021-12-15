Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Максима Пудовкина

У мальчика редкое врожденное генетическое заболевание - первичный иммунодефицит

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение восьмилетнего Максима Пудовкина из Башкирии. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти полтора миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё около 900 тысяч. У мальчика редкое врождённое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит. Ребёнок уже перенёс несколько операций. И сейчас ему предстоит пересадка костного мозга. Донором станет младший брат Максима. Но чтобы организм мальчика не отверг трансплантат, понадобится терапия специальным препаратом. Стоит он очень дорого.

Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Пудовкина, программа 1324

Видео: репортаж о сборе средств на лечение Максима Пудовкина

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